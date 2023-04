WEER. Kans op neerslag en bewolking in Laakdal vanochtend

Fietser (84) zwaarge­wond na aanrijding door auto

Een 84-jarige man uit Geel is woensdag in de vooravond zwaargewond geraakt. Hij raakte betrokken in een verkeersongeval op de Westerlosesteenweg in Herselt. Het slachtoffer was onderweg met zijn fiets toen hij rond 17.30 uur bij het oversteken van de rijbaan werd aangereden door een auto. Het slachtoffer werd met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis in Geel gebracht.