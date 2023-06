WEER. In Laakdal kans op helder weer vanochtend

Nieuwe buiten­school­se kinderop­vang in Eindhout opent de deuren

Nadat in Laakdal eerder Vorst-Meerlaar, Veerle en Vorst-centrum al een nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) in gebruik namen, is nu Eindhout aan de beurt. De gloednieuwe vestiging in de Schoolstraat opent woensdag voor het eerst de deuren.