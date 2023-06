WEER. Heldere ochtend in Laakdal

Hulpverle­ners van B-FAST Matthias en Leo geven lezing over hulp in Turkije na aardbeving

Dokter Matthias Mergeay, die werkzaam is in het Ziekenhuis Geel, en gepensioneerd brandweerman Leo Haeseldonckx gingen met het eerste team van B-FAST helpen in het veldhospitaal na de verwoestende aardbevingen in Turkije. In vrijetijdscentrum de Mixx delen ze tijdens een lezing op donderdag 8 juni hun ervaringen.