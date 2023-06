WEER. Heldere ochtend in Laakdal

Inbrekers dringen woning binnen

De eigenaar van een huis op de Boerenkrijglaan in Westerlo ontdekte vrijdagvoormiddag dat er was ingebroken in de woning. Hij verwittigde meteen de politie. Het huis is momenteel niet bewoond. De voorbije dagen was niemand in de woning geweest. Het is daardoor niet duidelijk wanneer de inbrekers precies hebben toegeslagen. Op het eerste zicht konden de daders geen buit maken.