Vanmiddag neerslag en bewolking in Laakdal

MIJN STAD. Toerisme-voorzitter Nik Tuytelaers (59) over zijn Turnhout: “Het is misschien luguber. Maar ik kom tot rust op de begraaf­plaat­sen”

Welkom Sinterklaas, de Gheyntjesworp, de Kerstwensboom op de Grote Markt... en sinds vorig jaar ook de Jokerfeesten. Samen met een groep vrijwilligers organiseert Nik Tuytelaers (59) tal van activiteiten in Turnhout. Hij is dan ook al zestien jaar voorzitter van Toerisme Turnhout vzw. Op professioneel vlak runt Nik een wijnhandel waarmee hij verscheidene Turnhoutse horecazaken van wijn en bubbels voorziet. Aan ons stelt hij zijn stad voor. “Soms denk ik: dju, met deze straat hebben we een kans gemist.”