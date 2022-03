Twee nieuwe wijkagenten in Laakdal

Laakdal Leer hoe je hippe macramé plantenhan­gers maakt tijdens creatieve workshop in LDC De Vriend­schap

Zoek jij nog een leuke creatieve bezigheid, waarbij je ook meteen een trendy accessoire in elkaar knutselt? Dan is de workshop macramé plantenhangers maken in LDC De Vriendschap in Laakdal vast iets voor jou.

14 maart