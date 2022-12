Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens KerstVuur Stoet

meerhout Expo toont kleinkunst­zan­ger en architect Zjef Vanuytsel in al zijn facetten

Met een fototentoonstelling op het marktplein en de onthulling van een levensgroot beeld van hem in Berg stond het culturele najaar in Meerhout voornamelijk in het teken van kleinkunstzanger en architect Zjef Vanuytsel. Een expo in het gemeentehuis, die van 17 december 2022 tot en met 31 maart 2023 loopt, zet de kroon op het werk.

13 december