Tijdelijke doorgang voor vrachtverkeer op verbinding tussen Hooidonk en Heieinde

Bij de nieuwe verkaveling in Veerle Heide is er een verbinding voorzien tussen de straten Hooidonk en Heieinde. De doorgang tussen die straten wordt afgesloten door middel van verwijderbare paaltjes, om te verhinderen dat gemotoriseerd er kan passeren. Om doorgang te verlenen aan onder andere huisvuilophaalwagens kunnen de paaltjes worden verwijderd.

Gevaarlijke situaties

Intussen zijn de bouwwerken van de eerste woningen in de verkaveling echter van start gegaan, waardoor er momenteel meer plaatselijk vrachtverkeer aanwezig is om materialen te leveren. Dat zorgt soms voor gevaarlijke verkeerssituaties, aangezien vrachtwagens er achterwaarts moeten rijden om de doodlopende straten uit te rijden.

Om dergelijke gevaarlijke situaties in de toekomst te vermijden heeft het gemeentebestuur een tijdelijke toelating verleend aan betrokken aannemers en leveranciers om de paaltjes te verwijderen tijdens leveringen. “Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer of leverancier om de paaltjes na levering onmiddellijk terug te plaatsen. We zullen deze werkwijze dan ook regelmatig evalueren”, klinkt het.