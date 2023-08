Tickethouders houden moed erin na afgelasting ‘100% Retro Festival’: “Deze BBQ pakken ze ons toch al niet meer af!”

“Foetsie? Goed gevonden die naam. Maar als hij effectief met onze centen aan de haal zou zijn, dan had Hugo Foets hier vandaag niet aanwezig geweest. Toch?”, klinkt het bij iemand die zondag Expo De Vesten in Laakdal binnenwandelt. Hugo Foets is de veelbesproken festivalorganisator van het afgelaste 100% Retro Festival. De aanwezigen hopen dat de aangeboden BBQ een voorteken is van een effectief festival volgend jaar. “En als dat niet zo is? Dan hebben we dit toch gehad...”