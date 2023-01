Stal vat vuur: grote schade, maar geen dierenleed

De brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag kort na middernacht uitrukken naar de Rode Laakstraat in Veerle-Laakdal. In één van de stallen op een boerderij was brand ontstaan. Volgens de eerste vaststellingen is het vuur accidenteel ontstaan. De brandweer had de handen vol om de vlammen te doven. De schade aan de stal is groot, maar bij de brand zijn geen dieren om het leven gekomen.