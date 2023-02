Rode Kruis organiseert bloedinzamelacties in ‘t Fortun

Geel Auto belandt op dak na technisch defect

Een bestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval de R14 in Geel. De bestuurder verloor rond 1 uur de controle over het stuur van het voertuig. Volgens de eerste vaststellingen gebeurde dat na een technisch defect aan het voertuig. De auto geraakt van de Ring af en belandde op zijn dak. De bestuurder werd naar met lichte verwondingen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

