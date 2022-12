Politie ontdekt cannabisplantage met 740 planten in Veerle-Laakdal na anonieme tip

Onderzoek van speurders van de lokale recherche resulteerde deze week in het aantreffen van een actieve cannabisplantage met 740 planten in een woning in Veerle-Laakdal. Twee mannen met de Bulgaarse nationaliteit werden ter plaatse gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.

Anoniem meldpunt

De politie werd op de hoogte gebracht na een tip via drugsplantageontdekt.be , een anoniem meldpunt voor drugsplantages, labo’s en dumpings in de provincie Antwerpen. “Informatie van burgers is onontbeerlijk bij het verzamelen van de juiste informatie”, vervolgt Van Aerschot.

“Mogelijke aanwijzingen voor een drugsplantage zijn verdachte gedragingen in de buurt van leegstaande gebouwen, regelmatig korte aanwezigheid in het pand of passage van vreemde voertuigen, specifieke geur in de omgeving of stroomstoringen in de buurt. Wie een vermoeden heeft dat er in zijn of haar buurt een cannabisplantage bestaat, kan dit op een veilige en anonieme manier melden. Een kleine tip kan de start zijn van een grote zaak.”