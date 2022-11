Pastorij van Groot-Vorst wordt opnieuw geopend als ‘Blokpunt’

Arendonk/Retie/Mol/Balen/Geel/Laakdal/Lommel Gluren bij de Buren zoekt podiumta­lent

Het huiskamerfestival Gluren bij de Buren is op zoek naar podiumkunstenaars die hun kunsten willen tonen. Ben jij bedreven in muziek, woord, dans, theater, comedy of een andere podiumkunst? Je kan je inschrijven tot en met 10 december.

24 november