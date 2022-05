Participatietraject in Veerle-Heide afgerond: gemeente gaat aan de slag met enkele actiepunten

Geel Geel maakt zich op voor Dimpnada­gen met Ommegang en theater­spek­ta­kel GheelaMa­nia: “Het grootste gemeen­schaps­vor­men­de project voor onze stad”

De vijfjaarlijkse – door corona zijn het deze keer uitzonderlijk de zevenjaarlijkse – Dimpnadagen in Geel naderen nu echt met rasse schreden. Komende zondag kronkelt de Sint Dimpna Ommegang, met een recordaantal deelnemers, weer doorheen het stadscentrum en Sint Dimpna. Een paar dagen later gaat GheelaMania in première. Wij kregen al een voorsmaakje van het totaalspektakel. “Het script werd al voor de coronacrisis geschreven. Toen de pandemie bezig was, wisten we dat dit verhaal uitermate geschikt was.”

13 mei