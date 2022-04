Oudste schooltje van de streek zet deuren open tijdens Erfgoeddag

Geel Expo 'Zot van Dimpna' toont gerestau­reer­de panelen van majestueus altaarstuk rond leven van heilige Dimpna: “Hiermee komt Dimpna weer thuis”

Met ‘Zot van Dimpna’ strijkt er vanaf vrijdag een bijzondere tentoonstelling neer in de Sint-Dimpnakerk in Geel. De expo is volledig opgebouwd rond één enkel kunstwerk: het imposante Dimpna-altaarstuk dat Goossen Van der Weyden omstreeks 1505 schilderde en de levensloop van de heilige Dimpna verbeeldt. The Phoebus Foundation, de kunststichting van de Antwerpse ondernemer Fernand Huts, restaureerde de zeven panelen en dompelt de bezoeker via een audiovisueel traject volledig onder in de wereld van Dimpna, de panelen en de schilder zelf.

30 maart