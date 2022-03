Op- en afrit in Geel-Oost twee weken afgesloten voor verkeer: “Totale vernieuwing afgerond tegen eind mei”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt in Laakdal al een tijd aan de vernieuwing van het kruispunt van de Nieuwe Baan (N174) met de op- en afritten van de E313 in ‘Geel-Oost’. “Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt deze plek vlotter en veiliger voor alle weggebruikers, inclusief een verhoging van het rijcomfort voor fietsers. Zij zullen de op- en afrit immers niet meer moeten kruisen”, zegt woordvoerster Stefanie Nagels.

Richting Hasselt

De werken voor de vernieuwing zijn in volle gang. De twee gevaarlijke kruispunten zijn intussen verleden tijd. Ze werden samengevoegd tot één overzichtelijke rotonde. Sinds begin februari is de nieuwe rotonde in gebruik. Ook de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de N174 tussen de nieuwe rotonde en de Triangel is bijna afgerond. Een volgende fase van de werken kan nu van start gaan. Tijdens die fase moeten automobilisten die de E313 gebruiken rekening houden met hinder. “Vanaf maandag 14 maart start de aannemer met de aansluiting van de op- en afrit Geel-Oost op de rotonde. Gedurende twee weken zal het verkeer van en naar de snelweg richting Hasselt moeten omrijden”, vervolgt AWV-woordvoerster Stefanie Nagels. “Dat omrijden verloopt via de parallelweg langs de E313, Bell-Telephonelaan, Janssen-Pharmaceuticalaan en Amocolaan, en de op- en afrit Geel-West.”