Op- en afrit Geel-Oost morgen weer open

Herselt Hertberg voortaan rookvrij: leerlingen geven het goede voorbeeld door sigaretten­peu­ken en afval op te ruimen

Het provinciaal groendomein Hertberg in Herselt is voortaan rookvrij. Leerlingen van basisschool Ter Veste gaven daarvoor maandag het startschot door er samen sigarettenpeuken en afval op te ruimen. Op termijn zullen alle vier groendomeinen in de Kempen - naast Hertberg is dat het Prinsenpark in Retie, De Averegten in Heist-op-den-Berg en Hoge Mouw in Kasterlee - rookvrij gemaakt worden.

21 maart