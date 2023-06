Nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Eindhout opent de deuren

Haag tegen woning vat vuur: brandweer voorkomt erger

Pompiers van Brandweerzone Kempen moesten woensdagavond uitrukken naar de Kloosterstraat in Voortkapel (Westerlo). De brandweer kreeg rond 19 uur melding dat een haag tegen woning er vuur had gevat. Even was er vrees dat de vlammen zouden overslaan op de woning, maar de brandweer had het vuur vrijwel meteen geblust. De schade bleef uiteindelijk beperkt.