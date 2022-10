Nieuw kunstgrasveld bij F.C. Netezonen ingespeeld

Kurkkorrels

Het grote voordeel van het kunstgrasveld, aangelegd door de firma Sportinfrabouw uit Essen, is natuurlijk dat het altijd bespeelbaar is. Door het gebrek aan voetbal terreinen werden de terreinen van Netezonen kort na de seizoenstart al snel een modderterrein en onbespeelbaar, waardoor de club moest uitwijken naar het terrein van de sporthal in Veerle. Het onderhoud van een kunstgrasveld is ook veel minder intensief.

Gezamenlijk gebruik

“Met het gemeentebestuur werken we aan een visie van drie vrijetijdssites in Laakdal: sporthal Kwade Plas in Veerle, De Vloed in Vorst en Kapelleberg in Eindhout. Van 19 tot 30 april 2023 stellen we de site in Eindhout open voor elke Laakdallenaar door allerhande activiteiten en sportdisciplines op het kunstgrasveld aan bod te laten komen. In samenspraak met de sportclubs werken we aan een visie van gezamenlijk gebruik van accommodatie en materiaal.”