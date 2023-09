Neos verspreidt flyers voor lezing met Sven Pichal, daags nadat bekendraakt dat hij in de cel zit: “Flyers waren al op de post toen nieuws binnenkwam”

Het moest het allereerste evenement worden van Neos Laakdal. En met Pichal dacht de gloednieuwe vereniging waarschijnlijk een mooie naam te strikken. Pichal was namelijk jarenlang bekend als presentator van het consumentenprogramma ‘De Inspecteur’ op Radio 2. Ook deze lezing zou gaan over consumentenzaken. “Hoe onmachtig bent u als consument”, luidt het op de folder. Maar zondag kwam het nieuws naar buiten dat Pichal in de cel zit op verdenking van het bezit en het verspreiden van kinderporno.

“Voor zondagavond had niemand een idee wat we gingen horen en lezen over Sven Pichal”, aldus Martin De Loose, directeur van Neos vzw. “De ganse organisatie van ons opstartevenement in Laakdal wordt minutieus en weken op voorhand voorbereid.” Om het evenement aan te kondigen, deed Neos dan ook een beroep op de dienstverlening van Bpost. Zij zouden de flyers verspreiden en dus gingen ze al voor zondag op de post. Dat was vlak voor het nieuws over Pichal naar buiten kwam.