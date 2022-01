Mil (89) fluit nog elk weekend voetbalmatchen: “Hij loopt nog meer dan sommige van onze spelers”

LaakdalMil Bos (89) staat ieder weekend als scheidsrechter op het veld van FC De Ware Vrienden in Laakdal. Hij doet dat al 65 jaar, en dat met hetzelfde fluitje. Daarom werd de sportieve tachtiger zaterdag in de bloemetjes gezet. “Mil is twee dingen trouw gebleven in zijn leven: zijn vrouw en zijn fluitje”, lacht voorzitter François Van Gehuchten.

Mil Bos, geboren te Tessenderlo in 1932, is al decennialang verliefd op voetbal. Nadat hij zelf als kind jaren bij KVV Looi Sport sjotte, floot hij op 25-jarige leeftijd in 1957 er ook zijn eerste wedstrijd. Daarna werd hij achtereenvolgens de vaste arbiter voor nog drie andere clubs tot hij in 1999 gevraagd werd door FC De Ware Vrienden in Veerle-Heide. 23 jaar later, op de gezegende leeftijd van maar liefst 89 jaar, fluit hij nog steeds al hun thuiswedstrijden. “Ik heb nooit gedacht aan stoppen. Dat doe ik pas als de mannen hier zeggen dat het moet”, lacht de kranige Mil. “Soms krijg ik wel commentaar op mijn leeftijd, maar dan vooral in de positieve zin. Ze zijn dan onder de indruk van wat ik allemaal nog kan.”

Volledig scherm Mil Bos (89) fluit nog elke week met plezier de thuiswedstrijden van FC De Ware Vrienden. © VTM Nieuws

Want hoewel Mil dit najaar 90 kaarsjes uitblaast, is de man nog in topvorm. “Ik loop in de zomer elke week een toer van zo’n 13 kilometer. Voor corona reed ik ook mee met de wielertoeristen, maar nu maak ik tochten met mijn schoonbroer. Dan rijden we toch wel zo’n 70 kilometer”, vertelt hij. Daarnaast is Mil ook al 25 jaar vaste vrijwilliger in het rusthuis. Op de wekelijkse tochtjes duwt hij rolstoelen waarin mensen zitten die bijna steeds jonger zijn dan hijzelf. Ook opvallend? Mils broers en zussen zijn ook allemaal gezegend met een goede gezondheid. Kwatongen beweren dat ze Mil ‘onze kleine’ noemen, omdat hij zelfs nog een van de jongsten is. “Ik heb er geen verklaring voor dat we allemaal zo gezond oud worden. Zij zijn wel niet zo sportief als ik, het zullen gewoon goede genen zijn”, lacht hij.

Duizendste wedstrijd

Het kan haast niet anders, want met ‘slechts’ 15 matchen per seizoen en dat 65 jaar lang is Mil bijna aan zijn duizendste wedstrijd toe. En toch kan hij de jonge snaken op het veld goed bijhouden. “De spelers zijn doorheen de jaren wel veranderd, vind ik. Als ik floot vroeger, dan was het direct gedaan met reclameren. Nu durven ze al eens brutaler zijn”, vertelt hij. “Ik ben in al die jaren wel nooit gekwetst geweest. Ik besef dat ik daar veel geluk mee heb gehad. Maar mijn fluitje? Dat heeft al veel afgezien. (lacht) Dat is al sinds mijn eerste match hetzelfde gebleven.”

Verliefd op het fluitje

Kortom, Mil is een waar fenomeen. FC De Ware Vrienden vond daarom dat het tijd was om hem eens flink in de bloemetjes te zetten met een mooie huldiging. “We zijn hier vandaag samengekomen om iemand te huldigen die de natuur bedrogen heeft, die het verouderingsmechanisme stilgelegd heeft”, zegt voorzitter François Van Gehuchten. “Mil mocht vorig jaar nog zijn diamanten huwelijk vieren met zijn vrouw. Dit jaar viert hij 65 jaar als arbiter. Daaruit kunnen we maar één ding afleiden. Mil is twee dingen trouw gebleven in zijn leven: zijn vrouw en zijn fluitje”, lacht hij.

Volledig scherm Mil Bos (89) fluit nog elke week de thuiswedstrijden van FC De Ware Vrienden in Veerle-Heide. © Liese Demeulenaere

Ook speler Marc Maes sprak Mil nog even toe. “Mil, jij bent uit goed arbiterhout gesneden. We zijn al vaak kwaad geweest op elkaar op het veld, maar achteraf is dat allemaal weer vergeven en vergeten”, zegt hij. “Je bent verliefd op het fluitje, verliefd op het spelletje. Ik hoop dus echt dat jij nog heel veel mag fluiten voor ons.” Na de huldiging werd er natuurlijk ook nog een match gespeeld. FC De Ware Vrienden nam het op tegen KFC Veteranen Hulsen uit Balen. De thuisploeg verloor helaas met 3-1, maar aan de ervaren arbiter zal het vast niet gelegen hebben.

