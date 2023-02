Meer dan 1.000 bestuurders gecontroleerd bij verkeersacties

Herselt Helpende handen voor paddenover­zet in Hertberg gezocht

In het provinciaal groendomein Hertberg in Herselt worden in februari opnieuw schermen geplaatst voor de jaarlijkse paddenoverzet. Daarvoor is de provincie Antwerpen nog op zoek naar helpende handen. Op dinsdag 31 januari is er voor hen een infomoment.

30 januari