Mantelzorgpremie wordt geautomatiseerd

Scherpenheuvel-Zichem Merodefes­ti­val brengt documentai­re van 3 oude volkscafés van de Merode: “Het is plaatse­lijk erfgoed dat ons met de tijd helemaal dreigt te ontglippen”

Merodefestival bezoekt 3 oude volkscafés van de Merode: Café de Stips in Testelt, café de Nachtegaal in Ramsel en café Moderne in Deurne. Singer-songwriter Lennaert Maes gaat in gesprek met de uitbaters en brengt op het einde een lied voor hen. Dit leverde 3 verstilde, ontroerende en warmmenselijke portretten op van elk circa 25 minuten over plaatselijk erfgoed dat ons met de tijd helemaal dreigt te ontglippen. Vanaf vandaag kan je het resultaat online bekijken.

21 november