Man (55) veroordeeld voor bezit van kinderporno

Toen de politie in een ander dossier onderzoek deed naar kinderporno, trof de politie chatberichten aan tussen de verdachte in dat dossier en de 55-jarige uit Laakdal. Op 6 maart 2021 volgde een huiszoeking in hun woning. Op de computer van de man trof de politie niet alleen afbeeldingen met kinderporno aan. De politie vond ook conversaties waarin de man zichzelf als pedofiel omschreef. In die gesprekken haalde hij ook aan dat hij zijn nichtje had uitgekleed en dat hij naaktfoto’s van minderjarigen probeerde te bemachtigen.