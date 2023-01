Man (33) knijpt keel van ex-vriendin dicht en probeert haar in Albertkanaal te gooien

westerlo/laakdal Bistro 't Zand sluit de deuren, uitbaters Johan en Els openen nieuw restaurant in hun privéwo­ning: “We gaan er voor een intieme en huiselijke beleving”

Op 27 maart sluit bistro ‘t Zand in Westerlo de deuren. Zaakvoerders Johan Ariën en zijn vrouw Els Bastianen hebben hun pijlen immers gericht op een nieuwe uitdaging: een restaurant in hun eigen woonst in Laakdal. “Door ietsje kleiner te gaan, kunnen we veel meer tijd en liefde in onze bereidingen steken en zal de service nog beter zijn”, zegt Johan Ariën.

