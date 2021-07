Louis Boeckmans (98), een van de laatste overlevenden van het Fort van Breendonk, overleden: “Steeds droeg hij de boodschap uit dat de geschiedenis zich niet mag herhalen”

Geel Mogelijk PFOS-vervuiling in Sint-Dimp­na en Winkelom­hei­de

13 juli In Geel zijn er twee locaties waar in de jaren ‘90 een brand werd geblust met blusschuim met PFOS, meer bepaald in Sint-Dimpna en Winkelomheide. Het is nog niet zeker of de stoffen effectief in grote concentraties aanwezig zijn in de omgeving van deze locaties, maar uit voorzorg gelden er enkele maatregelen in een zone van 100 meter rond de twee sites.