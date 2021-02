Lisa rijdt met mobiel kapsalon tot bij haar klanten: “Altijd een droom geweest, maar door corona is het sneller gegaan”

Herselt Auto belandt tegen boom: bestuurder gewond

11 februari Aan Wezel in Herselt is woensdagavond een autobestuurder gewond geraakt. Een 55-jarige bestuurder uit Herselt verloor rond 18.50 uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto botste tegen een boom langs de kant van de weg. De bestuurder is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.