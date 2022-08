Laakdals fiets- en voetpadennetwerk ondergaat grondige renovatie

Herselt Jonge fietsster gewond na val

Een jonge vrouw is dinsdagavond gewond geraakt op de Blaubergsesteenweg in Herselt. Het slachtoffer kwam er rond 20.50 uur ten val met haar fiets. De fietsster is gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Diest. Bij het ongeval was geen voertuig betrokken.

