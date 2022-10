Laakdal stelt energie- en klimaatplan bij: meer energiebesparing en CO2-reductie

Herselt Japanse theeceremo­nie en onthaast­wan­de­ling met ezels tijdens Dag van de Stilte

In het Landschapspark de Merode staan er komend weekend, naar aanleiding van de Dag van de Stilte, een twintigtal activiteiten op het programma waarvan je helemaal zen wordt. In Herselt vinden er twee rustgevende activiteiten plaats: Japanse theeceremonie in de Strokapel in Ramsel en wandelen met ezels bij beleefboerderij De Vliertuin.

25 oktober