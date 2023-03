Laakdal herbevestigt titel van FairTradeGemeente met maximale score

Vio­letstraat blijft na zware brand tot vrijdag­avond afgesloten voor asbestrui­ming en stutwerken: “Bewoners van appartemen­ten kunnen wel weer naar huis”

De Violetstraat in Meerhout blijft door de zware brand van woensdagavond nog zeker tot vrijdagavond afgesloten. De afgebrande woning moet immers gestut worden en bovendien is er asbest aangetroffen dat een gespecialiseerde firma zal komen verwijderen. Door waterschade is de woning aan de rechterkant inmiddels ook onbewoonbaar verklaard. De acht bewoners van de appartementen aan de linkerzijde kunnen wel terug naar huis.