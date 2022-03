Koffiebranderij Mokapi is Ondernemer van het Jaar

In de categorie ‘Starter van het Jaar’ werden drie zaken genomineerd die een vliegende start hebben gemaakt en een stevige basis hebben gelegd voor een succesvolle toekomst: de verpakkingsvrije winkel Vital Bokal in Veerle, ambachtelijke slagerij en traiteurszaak Net Iets Anders in Vorst-Centrum en foodbar La Tierra in Eindhout. Het was Vital Bokal die de titel van ‘Starter van het Jaar’ in ontvangst mocht nemen.

Voor de titel van ‘Ondernemer van het Jaar’ waren drie zaken genomineerd die succesvol zijn omgegaan met risico’s en kansen durfden te grijpen: fotostudio en creatief atelier Arte di Loco in Vorst-Centrum, koffiebranderij Mokapi in Veerle en Villa & Vuur, dat gespecialiseerd is in hedendaagse verwarmingstechnieken, in Vorst-Meerlaar. Uiteindelijk ging Mokapi met de prijs aan de haal.

Bedrijfsfilmpje

Ten slotte reikte de gemeente niet één, maar drie Lifetime Achievements Awards uit. Liliane Ven, oprichtster van het Argentakantoor in Vorst-Centrum, Wies Nysmans, grondlegger van zakenkantoor Nysmans in Vorst-Meerlaar, en Roger Simons, stichter van SimonS Ramen en Deuren in Eindhout, zijn een vaste waarde in Laakdal. Zij werden zowel letterlijk als figuurlijk in de bloemetjes gezet voor hun vakmanschap en ondernemerszin.

“Onze gemeente kent heel wat ondernemerstalent. Wij willen hen dan ook in de schijnwerpers zetten en tonen dat wij trots op hen zijn”, zegt schepen van Ondernemen Jurgen Mensch (PROLaakdal). “Alle genomineerden voor de starters en de ondernemers van het jaar krijgen dan ook een gratis bedrijfsfilmpje, aangeboden door het forum Ondernemen. Het vernieuwde opzet met de ondernemersprijzen dat wij vorige editie hebben opgezet was onmiddellijk een schot in de roos. Er waren dan ook heel wat ondernemers op het event aanwezig.”