Kinderen krijgen voortaan dezelfde en automatische geboortepremie

Op dit ogenblik dient de geboortepremie door de ouders zelf aangevraagd te worden via een webformulier, maar het gemeentebestuur wil die administratieve overlast bij de gezinnen wegnemen. Het bedrag dat elk kind ontvangt, verschilt momenteel ook naargelang of het kind reeds één of meerdere zussen of broers heeft. Naar analogie met het Groeipakket zal vanaf volgend jaar eenzelfde bedrag automatisch worden toegekend voor elk kind.

In functie daarvan wordt de premie aangepast naar 35 euro per kind. “Hiermee komen we tegemoet aan heel wat vragen die nu leven bij inwoners van Laakdal”, zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V). “Bij nieuw samengestelde gezinnen was bijvoorbeeld de vraag of de kinderen van de moeder, van de vader of van beide meetellen.”