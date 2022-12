Internationale Dag voor Personen met een Beperking: gemeente zet lokale initiatieven in de kijker

Tessenderlo Finse studenten leiden gloednieuw Erasmus+ project in

Op zaterdag 12 november ontving Campus Russelberg 10 Finse studenten en 3 Finse leerkrachten in het kader van één van hun Erasmus+ projecten op de school. Ook 10 leerlingen namen deel aan het project en vingen allemaal 1 of twee Finse studenten op. De Finnen werden in de Vlaamse gezinnen ondergedompeld in de Vlaamse cultuur.

24 november