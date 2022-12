Inbrekers slaan tweemaal toe in dezelfde buurt

Vrijdagnacht waren er inbrekers op pad in Laakdal. In de Meerlaarstraat werd in een van de woningen een raam geforceerd. De dieven maakten buit, maar wat er precies weg is, dat is nog niet geweten. De bewoners zijn namelijk niet thuis. Ook in een woning in de Heistraat zijn er braaksporen aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of de dieven daar ook effectief zijn binnengeraakt. Omdat de twee huizen in dezelfde buurt liggen, is het mogelijk dat het om dezelfde daders gaat.