Hobbybrouwerij Ribaldus viert 10-jarig bestaan met nieuwe Ribaldus Dubbel: “Een vlot doordrinkbaar degustatiebier”

veerleDe tiende verjaardag van hun hobbybrouwerij Ribaldus was voor Lennert (34) Vissers en zijn vader Alex (62) uit Veerle-Laakdal de ideale gelegenheid om nog eens een nieuw bier te lanceren en het gamma uit te breiden tot drie vaste brouwsels. Het resultaat is de Ribaldus Dubbel: een gebalanceerd en vlot doordrinkbaar donker bier dat subtiel gekruid is.

De Ribaldus Dubbel is de derde in het rijtje van Vejelse streekbieren van Ribaldus, na de Ribaldus Tripel en de Ribaldus Stoutest Porter. De tripel zag als eerste het levenslicht in 2014, maar de geschiedenis van bierfirma Ribaldus gaat terug tot 2012. “Toen hebben we eens een eerste keer iets op commerciële schaal gebrouwd voor de bierfeesten in Veerle. En het is blijven draaien”, vertelt Lennert Vissers.

“Dat eerste bier hebben we nadien weliswaar niet meer uitgebracht. We zijn daarna naar de Ribaldus Blond gegaan. Dat was een goed bier waar we achter stonden, maar na advies is dat toch naar een tripel geëvolueerd. De Ribaldus Tripel was een soort verbeterde versie van de Ribaldus Blond.”

Brouwerij en mouterij

Ribaldus Bieren mag dan tien jaar bestaan, maar Lennert heeft al veel langer ervaring in de brouwkunde. Zelfs op academisch vlak. “Ik moet 16 jaar zijn geweest toen ik ben beginnen brouwen. Dat was op heel simpele schaal, met kant-en-klare pakketten om bier te brouwen. In 2006 vatte ik de studies van bio-ingenieur in Leuven aan, waarbij ik me in mijn masteropleiding specialiseerde in brouwerij en mouterij. Het is pas tijdens mijn studies dat ik mijn hobby-installatie heb uitgetekend, want dankzij die lessen wist ik exact wat ik nodig had.”

Volledig scherm Met de nieuwe dubbel staat de teller van het aantal Ribaldus-bieren intussen op drie. © Wouter Demuynck

Het is tijdens de laatste jaren van zijn studies dat de Ribaldus Tripel ontstond. Enkele jaren later volgde dan Stoutest Porter. Op die stout kwam zoveel respons dat het een blijvertje in het gamma werd. En nu is er dus de Ribaldus Dubbel om het tienjarige bestaan van de bierfirma te vieren. Lennert en vader Alex stelden het donkere bier dinsdagavond voor in ‘t Buurthuis in Veerle-Heide.

Caramelmout

“Tijdens corona zijn we terug meer beginnen brouwen en we wilden nog een klassiek donker bier dat goed aansluit bij ons gamma. We hebben eerst veel geproefd en het nadien laten brouwen bij De Graal in Brakel, waarmee we samenwerken voor al onze bieren. In hen vonden we een partner waarbij we echt kregen wat we wilden. Alle ingrediënten zijn er mogelijk.”

De Ribaldus Dubbel is gebrouwen met verschillende caramel- en donkere gerstemouten om een gebalanceerde smaak te bekomen. Als hop werd er gebruik gemaakt van de gekende variëteiten Tettnang en Hallertau Perle. “Met zoethout en steranijs zitten er twee kruiden in. Dat zijn klassiekers in die stijl, maar het is wel mooi in balans zodat mensen niet zullen zeggen dat ze een bepaalde smaak expliciet proeven. Als verfrissend en vlot doordrinkbaar degustatiebier past deze dubbel perfect in onze huisstijl”, besluit Lennert.

De Ribaldus Dubbel pronkt voortaan als derde vaste bier in het gamma van Ribaldus Bieren en is verkrijgbaar bij allerlei cafés en drankenhandels in de regio.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.