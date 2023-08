Fietser (54) rijdt in op auto

Aan Moestoemaat in Westerlo is woensdagavond een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer reed rond 18.35 uur achteraan in op een auto die vertraagde. De fietser, een 54-jarige man uit Westerlo, loep lichte verwondingen op bij het ongeval. Hij ging voor verzorging naar een dokter.