Anderhalve maand voorberei­den­de werken op Guldenspo­ren­laan en Bistplein

Op dinsdag 5 september starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken in de Guldensporenlaan en het Bistplein in Westerlo, in aanloop naar de eigenlijke heraanleg in beide straten. Aan beide zijden van de weg passen ze leidingen en kabels aan in de bermen tussen het fietspad en de voortuinen.