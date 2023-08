Pleintje aan Biesakker­laan wordt omgetoverd tot groene speel- en ontmoe­tings­plek

Er wordt momenteel hard gewerkt op het pleintje in de Biesakkerlaan in Meerhout. Het gemeentebestuur wil er, in samenspraak met de buurtbewoners, een gezellig plein van maken waar het fijn vertoeven is om te spelen en elkaar te ontmoeten.