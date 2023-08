LEZERSBIJDRAGE Liefheb­bers ontlenen voortaan puzzels bij ‘De Puzzelcara­van’

Puzzelfanaten uit de wijde omgeving van Westerlo hebben er sinds twee weken een nieuwe place to be bij: ‘De Puzzelcaravan’. En dat is net wat je zou vermoeden, een caravan vol met puzzels. Suzy Coremans, Nicole Van Thielen en Charlotte Geeraerts willen met het initiatief puzzelaars de kans bieden om gratis puzzels te ontlenen wanneer ze thuis alle stukjes al hebben samen gelegd.