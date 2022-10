Gemeente organiseert seniorensportdag: een dag vol initiaties van verschillende sporten

De sportdag bestaat uit een dag vol initiaties van verschillende sporten. In de voormiddag starten de deelnemers met padel en gooien ze de benen los tijdens een les line dance. Tijdens de middag kan iedereen even tot rust komen en de energie weer wat aanvullen met een lekkere broodjeslunch. In de namiddag trekken de senioren er samen op uit voor een wandeling om de spieren weer los te gooien. Het lokale bestuur hoopt heel wat deelnemers te lokken naar de sportdag. “Met dit sportief evenement willen we zoveel mogelijk senioren laten kennismaken met verschillende sporten in Laakdal”, klinkt het.