Gemeente investeert half miljoen euro in voet- en fietspadennetwerk

Kempen 470 Kempense werkzoeken­den aan het werk dankzij begelei­ding van WEB

WEB vzw zet zich al 30 jaar in om werkzoekenden te begeleiden naar een duurzame job. Naast de mensen die WEB zelf tewerkstelt in onder meer de kringwinkel en op belevingssite Kontoer, begeleidt de organisatie ook honderden werkzoekenden naar een job op maat bij een werkgever in de regio. Vorig jaar hielp de vzw maar liefst 470 Kempenaars zo aan een baan.

1 juli