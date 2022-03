Fruitverkopers riskeren zware boetes voor zwartwerk

Laakdal Brandweer treft verkoold lijk aan in uitgebran­de wagen, parket onderzoekt identiteit slachtof­fer

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4 uur belandde een wagen in de gracht in Laakdal. Buurtbewoners hoorden een klap en stelden vast dat de auto in brand stond. De brandweer snelde ter plaatse en trof in de uitgebrande wagen een verkoold stoffelijk overschot aan.

