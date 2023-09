Forum On!Beperkt schrijft handelaars aan over correct gebruik van parkeerplaatsen voor mindervaliden

Beschermde afdeling van woonzorg­cen­trum Perwijshof heropent na bijna een jaar: “Tijdens de sluiting verschil­len­de beleefhoe­ken gecreëerd”

In woonzorgcentrum Perwijshof in Zoerle-Parwijs (Westerlo) is de beschermde afdeling die bijna een jaar geleden wegens personeelstekorten moest sluiten weer geopend. Het woonzorgcentrum maakte van de sluiting gebruik om de afdeling helemaal in te richten op maat van de bewoners door extra beleving te voorzien.