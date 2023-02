Fietser (21) zwaargewond na botsing met motorrijder

Scherpenheuvel-Zichem Vrijwilli­gers gezocht voor musical­spek­ta­kel Damiaan

Het hoogtepunt van de Kroningsfeesten in 2023 is ongetwijfeld het musicalspektakel Damiaan, dat in augustus wordt opgevoerd door Historalia. De musical brengt het verhaal van Damiaan en zijn band met Scherpenheuvel. Om het evenement in goede banen te leiden, worden nog heel wat vrijwilligers gezocht.

2 februari