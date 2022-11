Exhibitionist die 'per ongeluk broek scheurde' toch schuldig aan openbare zedenschennis

De exhibitionist toonde op 27 juli vorig jaar zijn geslachtsdeel aan twee vrouwen van de groendienst in Laakdal. Het verontrustte de dames van de groendienst omdat er in de buurt een jeugdkamp plaatsvond met een groot aantal kinderen. De 66-jarige I.M. beweerde dat hij verbouwingswerken aan het uitvoeren was, en dat daarbij zijn broek per ongeluk was gescheurd. Zijn geslachtsdeel zou zichtbaar zijn geweest omdat hij geen onderbroek droeg onder de kapotte broek. De rechtbank oordeelt dat hij wel degelijk bewust zijn geslachtsdeel toonde aan de twee vrouwen. De man werd in april 2020 al tot een werkstraf van 100 uur veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Dit keer legt de rechtbank hem een autonome probatiestraf van twee jaar op waarbij moet gewerkt worden aan het voorkomen van het stellen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als hij dat niet doet, staat er een vervangende gevangenisstraf van 10 maanden tegenover.