Duo riskeert tot 26 maanden cel voor reeks inbraken: “Geld was op door gokken”

Mogelijke kap van 100-jarige eik naast kapel zorgt voor commotie in Ramsel, maar boom blijft wel degelijk staan: “Daarover hebben we een akkoord met de ontwikke­laar”

De mogelijke kap van een 100-jarige eik zorgde de voorbije dagen voor flink wat beroering in Ramsel (Herselt). Het was buurtbewoners ter ore gekomen dat de iconische boom naast de kapel op de Houtvensesteenweg gerooid zou worden, waarop ze prompt een petitie opstartten. Die verzamelde in een mum van tijd 1.100 handtekeningen. Burgemeester Peter Keymeulen (N-VA) nam intussen alle twijfels weg: de eik blijft gewoon staan.