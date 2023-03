Duo riskeert celstraf voor cannabisplantage met 740 planten

De cannabisplantage in een woning in Veerle-Laakdal werd in december 2022 opgedoekt tijdens een huiszoeking. “De huiszoeking kwam er nadat de politie in juni 2022 via het anoniem meldpunt een tip had gekregen over een sterke cannabisgeur die rond de woning kon worden waargenomen”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. Navraag bij de elektriciteitsmaatschappij wees ook uit dat er een hoog energieverbruik was in de buurt van de woning. Op 7 december 2022 volgde uiteindelijk een huiszoeking. “De politie trof er 740 cannabisplanten aan, verdeeld over twee ruimtes. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt.”