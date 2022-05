Drie dronken bestuurders lopen tegen de lamp

Scherpenheuvel Niet over de koppen lopen bij start bedevaart­sei­zoen : “Steeds minder gelovigen”

Het was om en rond de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem rustiger dan gebruikelijk bij de start van het nieuwe bedevaartseizoen. Ook al komen in de meimaand elk jaar anderhalf miljoen mensen over de vloer, toch verliep deze 1 mei heel wat rustiger. Zij die wel present tekenden, maakten er een gezellige dag van. “Voor een keertje niet zoeken naar een plaatsje op een terras” klonk het opgelucht.

1 mei