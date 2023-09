Drie dagen eenrichtingsverkeer op Nieuwe Baan wegens bestrijkingswerken

Bushaltes langs De Merode­dreef worden toeganke­lij­ker gemaakt: hinder blijft beperkt

Vanaf maandag 11 september voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwingswerken uit aan de bushaltes langs beide zijden van De Merodedreef (N19) in Westerlo, ter hoogte van de SILA-bovenschool. Verkeer in De Merodedreef blijft steeds mogelijk in beide richtingen.