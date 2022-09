Dr. Jozef Ongena geeft voordracht over Einsteins relativiteitstheorie

Dankzij Albert Einstein en zijn relaviteitstheorie kwamen we al heel wat te weten over het heelal. Maar de theorie op zich heeft ingewikkelde implicaties. Dr. Jozef Ongena vertelt tijdens een voordracht op dinsdag 6 september in Veerle alles over Einsteins theorie en wat die net zegt over het heelal. Iedereen is welkom om 20 uur in VBS De Wijngaard, Veerledorp 39, 2431 Veerle (Laakdal). De inkom bedraagt 15 euro, Davidsfondsleden betalen slechts 10 euro. In de prijs inbegrepen zijn ook alle consumpties tijdens de pauze en na de voordracht. Meer informatie via davidsfonds.laakdal@gmail.com.